Verbrechen nicht ausgeschlossen: Toter in Obdachlosenunterkunft

In einer Obdachlosenunterkunft in Munster (Landkreis Heidekreis) ist am Mittwochabend die Leiche eines Mannes gefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen schließt die Polizei ein Gewaltverbrechen nicht aus. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an. Bei dem Verstorbenen handele es sich um einen 49-jährigen Bewohner der Unterkunft, so die Polizei. Weitere Informationen geben die Ermittler derzeit nicht. Eine Obduktion soll weitere Erkenntnisse liefern. Polizei und Staatsanwaltschaft hätten diese beantragt, ein Richter müsse nun darüber entscheiden, so ein Sprecher der Polizei.

