Stand: 05.03.2023 16:37 Uhr Vater prügelt nach Unfall der Tochter auf Beteiligten ein

Nach einem Unfall in Lüneburg hat ein 54-Jähriger laut Polizei auf einen 57-jährigen Beteiligten eingeschlagen. Demnach war die Tochter des 54-Jährigen in den Unfall am Freitag verwickelt. Der 57-Jährige wurde durch Schläge und einen Kopfstoß im Gesicht verletzt. Polizeiangaben zufolge griff die Mutter des 57-Jährigen ein, um ihren Sohn vor weiteren Angriffen zu schützen: Mit einem Besen habe sie den Angreifer von ihrem Sohn abgedrängt, hieß es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 06.03.2023 | 06:30 Uhr