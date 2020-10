Stand: 15.10.2020 14:19 Uhr Vandalismus: Ernteskulptur in Rotenburg mutwillig zerstört

In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte in Tiste (Landkreis Rotenburg) auf der Wiese vor dem Kriegerdenkmal eine Ernteskulptur aus Holz und Stroh zerstört. Die Polizei geht anhand der Spurenlage davon aus, dass der dargestellte Traktor von einem Fahrzeug gerammt und mutwillig beschädigt wurde. In der Bevölkerung ist man nach Angaben der Polizei über den Vandalismus bestürzt. Die Ermittler bitten um Hinweise zur Aufklärung der Sachbeschädigung an die Polizeistation Sittensen unter der Telefonnummer (04282) 59414-0.

