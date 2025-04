Urteil in Rechtsrock-Prozess: Lasse K. zu Haftstrafe verurteilt Stand: 22.04.2025 13:30 Uhr Fünf Männer sollen rechtsextreme Musik verbreitet haben. Heute ist am Landgericht Lüneburg das Urteil gefallen. Der Hauptbeschuldigte Lasse K. aus Bardowick muss in Haft.

Die Kammer hat den 35-jährigen Lasse K. wegen Volksverhetzung und Verwenden verfassungsfeindlicher Kennzeichen zu zwei Jahren und acht Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Damit blieb sie unter der Forderung der Generalstaatsanwaltschaft Celle. Zwei Mitangeklagte sind zu Bewährungsstrafen von einem Jahr sowie einem halben Jahr verurteilt worden, zwei weitere Beschuldigte zu Geldstrafen.

Anklage forderte dreieinhalb Jahre Haft für Lasse K.

Videos 4 Min Lüneburg: Prozessauftakt gegen rechtsextremes Musiknetzwerk Eineinhalb Jahre ermittelt die Kriminalinspektion Oldenburg in der Neonazi-Musikszene. Fünf Männer müssen sich vor Gericht verantworten. 4 Min

Die Generalstaatsanwaltschaft sieht die Angeklagten als kriminelle Vereinigung im Sinne des Strafgesetzbuches. Den Anklägern zufolge hätten sich die Beschuldigten um Lasse K. die Arbeit aufgeteilt - von Lizenzen über Produktion bis zum Verkauf. Dabei sei es ihnen ums Geldverdienen gegangen und darum, rechtsextreme Inhalte zu verbreiten. Für Lasse K. forderte die Generalstaatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer deshalb eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und acht Monaten plus das Einziehen von mehr als 70.000 Euro, die K. erwirtschaftet haben soll.

Anwalt des Hauptangeklagten plädierte für geringere Strafe

Lasse K. hatte während des Prozesses einen Teil der Vorwürfe eingeräumt. Eine kriminelle Struktur wies er von sich. Er habe Geld verdienen wollen. Zudem sei er Musikfan und vertreibe Musik aller Art. Rechtsrock sei ein kleiner Teil, ergänzte sein Verteidiger im Plädoyer. Er forderte für seinen Mandaten, keine Haftstrafe zu verhängen - und falls doch für maximal zwei Jahre und acht Monate. Für die anderen vier angeklagten Männer wollten die Anwälte Freisprüche.

Durchsuchung und Haftbefehl gegen Lasse K.

Grundlage für den Prozess waren Ermittlungen der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg. Im Oktober 2023 durchsuchten rund 250 Polizeikräfte Objekte in mehreren Bundesländern und auf Mallorca. Seinerzeit wurde der Hauptangeklagte Lasse K. an seinem Wohnort Bardowick festgenommen und wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft untergebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 22.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lüneburg Rechtsextremismus