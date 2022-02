Stand: 23.02.2022 18:40 Uhr Urteil in Lüneburg: Mann wegen Totschlag schuldig gesprochen

Im Prozess gegen einen 76-Jährigen, der seine ehemalige Lebensgefährtin getötet haben soll, ist am Mittwoch das Urteil gesprochen worden: Der Mann wurde wegen Totschlags zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Lüneburg hatte der Angeklagte eine Erklärung von seinem Verteidiger verlesen lassen. Darin schrieb er, dass er die Tat bedauere. Weil er die Frau mit einem Messer getötet und es sogar mit in die Wohnung gebracht hatte, verneinte das Gericht einen minderschweren Fall, teilte eine Sprecherin des Gerichts am Mittwoch mit. Die Staatsanwaltschaft hatt auf auf achteinhalb Jahre Haft plädiert.

