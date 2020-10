Stand: 13.10.2020 08:12 Uhr Urteil im Stalker-Prozess gegen 28-Jährigen erwartet

In einem Stalker-Prozess vor dem Landgericht Lüneburg soll heute das Urteil fallen. Der 28 Jahre alte Angeklagte soll seine Ex-Freundin bedroht und verfolgt haben. Außerdem habe er ihr dauernd SMS geschrieben und sie angerufen, so die Anklage. Am Elternhaus der Frau habe er Feuer gelegt, das aber schnell gelöscht wurde. Das Urteil war bereits Ende September erwartet worden - es war aber ein Schöffe erkrankt.

Weitere Informationen Plädoyers im Stalking-Prozess in Lüneburg Im Stalking-Prozess gegen einen 28-Jährigen sind am Donnerstag am Landgericht Lüneburg die Plädoyers gehalten worden. Der Angeklagte soll seiner Ex-Freundin massiv nachgestellt haben. mehr Stalking-Vorwürfe: 28-Jähriger angeklagt Nachstellung, Hausfriedensbruch, schwere Brandstiftung: Vor dem Landgericht Lüneburg muss sich ein 28-Jähriger verantworten, der seiner Ex-Freundin massiv nachgestellt haben soll. mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 13.10.2020 | 07:30 Uhr