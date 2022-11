Urteil im Prozess gegen "Reichsbürgerin" könnte heute fallen Stand: 22.11.2022 06:52 Uhr Der Prozess gegen eine sogenannte Reichsbürgerin wird heute am Landgericht Lüneburg fortgesetzt. Ein Zeuge soll noch vernommen werden. Nach den Plädoyers könnte dann das Urteil gesprochen werden.

Die Staatsanwaltschaft wirft der 61-Jährigen vor, unter anderem in Hannover den verbotenen Verein "Geeinte deutsche Völker und Stämme" gefördert zu haben. Dessen Ziel sei der Aufbau eines eigenen staatlichen Systems. Das Bundesinnenministerium hatte die Gruppe im März 2020 verboten. Die Frau soll zudem im Internet gegen zugewanderte und jüdische Menschen gehetzt haben, Propaganda gegen Corona-Impfungen verbreitet und sich unter falschem Namen als Rechtsanwältin ausgegeben haben.

VIDEO: Reichsbürgerin vor Landgericht Lüneburg (03.11.2022) (3 Min)

Angeklagte erkennt Bundesrepublik nicht an

BeimProzessauftakt Anfang November trat die Angeklagte zunächst kämpferisch auf: "Mir geht es darum, dass meine Kinder Rechte an Grund und Boden bekommen, nicht internationale Konzerne." Die Bundesrepublik sei lediglich eine Firma. Im Verlauf der Verhandlung stellte sie klar, dass sie friedliche Absichten habe und dass sie überzeugt sei, ihr Handeln sei rechtens. Die 61-Jährige sitzt seit Mai in Untersuchungshaft. Das Urteil des Landgerichts könnte am Nachmittag fallen.

