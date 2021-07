Stand: 27.07.2021 12:15 Uhr Urteil gegen Räuber - Staatsanwaltschaft geht in Revision

Zwei Männer waren in der vergangenen Woche vom Landgericht Lüneburg jeweils zur mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Gegen das Urteil hat die Staatsanwaltschaft Lüneburg jetzt Revision eingelegt. Das Duo hatte eine dritte Person in deren Wohnung in Bad Bevensen (Landkreis Uelzen) mit einer Pistole bedroht, misshandelt und bestohlen. Es sei nicht auszuschließen, dass die Täter vermindert schuldfähig gewesen seien, hatte eine Gerichtssprecherin gesagt. Daher sei die Strafe für schweren Raub und gefährliche Körperverletzung milder ausgefallen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 27.07.2021 | 12:00 Uhr