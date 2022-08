Unwetter legt Bahnverkehr lahm: Reisende stranden in Rotenburg Stand: 05.08.2022 07:18 Uhr Ein Unwetter hat am frühen Donnerstagabend den Bahnverkehr zwischen Hamburg und Bremen lahmgelegt. Bei Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) waren Bäume auf die Gleise gestürzt.

Zahlreiche Fahrgäste seien deshalb am Bahnhof in Rotenburg gestrandet, sagte ein Polizeisprecher. Es habe bis in die frühen Morgenstunden gedauert, bis die letzten Reisenden mit Bussen an ihr Ziel gebracht wurden. Inzwischen fahren die Züge zwischen Hamburg und Bremen laut Deutscher Bahn wieder nach Plan.

Blitz löst Feldbrand in Harpstedt aus

Auch andernorts haben Blitzeinschläge am Donnerstag Schäden verursacht: In Harpstedt im Landkreis Oldenburg geriet ein Feld in Brand. Die Feuerwehr konnte das aber schnell löschen. In Hamburg-Heimfeld löste ein Blitz ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus aus. Verletzt wurde niemand. Der Deutsche Wetterdienst hatte am frühen Donnerstagabend eine Unwetterwarnung für Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern herausgegeben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr