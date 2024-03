Unterirdische Container als Marihuana-Plantage: Urteil erwartet Stand: 12.03.2024 06:16 Uhr Am Landgericht Stade wird voraussichtlich heute das Urteil gegen zwei Männer verkündet: Sie sollen Container gestohlen, vergraben und mit Lüftung und Strom versehen haben, um darin Marihuana-Pflanzen zu züchten.

Es klingt abenteuerlich, was die beiden 31 und 36 Jahre alten Männer laut Anklage auf die Beine gestellt haben. Der Vorwurf in der Sache: gemeinschaftlicher Diebstahl und gemeinschaftliches unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln. Die Männer sollen im Landkreis Stade in Seecontainern eine Drogenplantage unter der Erde betrieben haben. Im September 2023 entdeckte die Polizei die Container bei einer Drogenrazzia.

Container auf Grundstück des Angeklagten eingegraben

Nach Angaben des Gerichtes äußerten sich die beiden Männer zum Prozessauftakt im Februar nicht. Sie sollen die Container im Mai 2022 von einem Werftgelände in Hamburg gestohlen haben. Die Container gruben sie laut Polizeiangaben auf dem Grundstück des 31-Jährigen komplett ein und versahen sie mit Strom- und Lüftungseinrichtungen. Anschließend wurden darin Marihuana-Pflanzen aufgezogen.

Prozess gegen neun Personen wegen Drogenhandels

Die Ermittler stellten insgesamt Drogen und Bargeld im Wert von mehr als 100.000 Euro sowie zwei Schreckschusswaffen sicher. Insgesamt wurde gegen neun Personen wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt, so ein Polizeisprecher.