Unglück in Lüneburg: Zwei Männer ersticken in Schacht Stand: 03.07.2021 09:26 Uhr In Lüneburg sind am Freitagnachmittag zwei Männer tödlich verunglückt. Wie die Feuerwehr mitteilte, erstickten die 20 und 55 Jahre alten Personen in einem Schacht an giftigen Gasen.

Nach Angaben eines Sprechers waren sie in den rund fünf Meter tiefen Schacht geklettert, um ihn zu reinigen. Zu diesem Zweck hätten die Männer chlorhaltige Mittel mitgenommen. Angehörige entdeckten die leblosen Körper und alarmierten gegen 17.40 Uhr die Feuerwehr.

Retter finden Chlorwasserstoff und Kohlenstoffdioxid

Die Retter rückte mit Spezialgerät an. Die Einsatzkräfte hätten nur in Schutzkleidung in den Schacht klettern können, um die Männer zu bergen, so der Sprecher. Schadstoffspezialisten stellten neben Chlorwasserstoff auch eine Konzentration an Kohlenstoffdioxid fest. Eine Gefahr für Anwohner habe aber nicht bestanden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.07.2021 | 09:00 Uhr