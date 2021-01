Stand: 06.01.2021 16:46 Uhr Unglück bei Baumfällarbeiten - 33-Jähriger schwer verletzt

Ein 33 Jahre alter Mann ist am Mittwochvormittag bei Baumfällarbeiten in Emmendorf (Landkreis Uelzen) verunglückt und schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der Mann aus dem Frontladerkorb eines Traktors in rund neun Meter Höhe in die Tiefe gestürzt. Der Mitarbeiter einer Waldarbeiterfirma wurde in eine Spezialklinik gebracht. Die Beamten gehen von einem technischen Defekt an dem Gerät aus.

