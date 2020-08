Stand: 17.08.2020 08:33 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Ungewöhnlich viele Ruhestörungen in Harburg

Mit ungewöhnlich vielen Ruhestörungen hatte es die Polizei nach eigenen Angaben am Wochenende im Landkreis Harburg zu tun. Insgesamt seien 46 Meldungen eingegangen, zwischenzeitlich seien die Telefonleitungen ausgelastet gewesen, hieß es. Verschiedene Anwohner hätten sich überwiegend über zu laute Musik und zu laute Gespräche in den Gärten ihrer Nachbarn beschwert, so eine Sprecherin.

