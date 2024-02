Stand: 01.02.2024 11:57 Uhr Ungeschickter Einbrecher verliert am Tatort seine Adresse

Ein 65-jähriger Mann hat in Uelzen während eines Einbruchs seine Adresse verloren und die Polizei damit auf seine Spur gebracht. Nach Angaben der Beamten drang der Mann am frühen Mittwochmorgen in eine fremde Wohnung ein. Während der 65-Jährige demnach Geld stahl, überraschte ihn der Bewohner und brachte ihn zu Boden. Der Dieb gab das gestohlene Geld zurück und floh, hinterließ jedoch ungewollt einen Brief mit seiner Adresse, wie es weiter hieß. Die Polizei nutzte diese Spur, um den Täter zu ermitteln und festzunehmen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 01.02.2024 | 06:30 Uhr