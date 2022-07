Stand: 13.07.2022 09:33 Uhr Ungeklärter Mordfall: Polizei sucht Telefonbuch von 1989

Die Polizei in Lüneburg geht in einem bisher ungeklärten Mordfall, einem sogenannte Cold Case, einer besonderen Spur hinterher. Dazu ist sie auf die Mithilfe von Bürgerinnen und Bürgern angewiesen, die ein digitales Telefonbuch aus dem Jahr 1990 oder eine vollständige, analoge Ausgabe aus dem Jahr 1989 besitzen, die mindestens die Daten aus dem Bundesland Hamburg umfasst. Mithilfe der Telefonbücher will die Polizei ganz bestimmte damalige Telefonnummern überprüfen. Zwar haben die Ermittelnden in einem Bundes- und einem Stadtarchiv ein entsprechendes analoges Telefonbuch gefunden, jedoch darf das nicht beschädigt werden. Da das Telefonbuch jedoch für eine fehlerfreie Recherche digitalisiert werden müsste, wäre eine Beschädigung unabwendbar. Die Polizei ruft deshalb Besitzer einer solchen Telefonbuchausgabe auf, sich an die Polizeidirektion Lüneburg, Sachgebiet Cold Case, zu wenden. Die E-Mail-Adresse lautet: cold-case@pd-lg.polizei.niedersachsen.de. Um welchen Cold-Case-Fall es sich handelt, teilte die Polizei nicht mit.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 13.07.2022 | 08:30 Uhr