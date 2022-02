Stand: 05.02.2022 13:49 Uhr Unfallserie durch Glätte auf der A1 - Mann schwer verletzt

Auf der Autobahn 1 hat es am Sonnabendmorgen zwischen Sittensen (Landkreis Rotenburg) und Heidenau (Landkreis Harburg) mehrere Unfälle gegeben. Ein Mann erlitt schwere Verletzungen. In einem Abschnitt von etwa drei Kilometern gab es innerhalb einer Stunde aufgrund von Glätte mindestens sechs Unfälle mit zehn beteiligten Fahrzeugen, wie ein Polizeisprecher in Lüneburg sagte. Bei einem der Unfälle landete ein Auto Angaben der Feuerwehr zufolge auf dem Dach in einer angrenzenden Böschung. Die vier Insassen konnten sich demnach selbst aus dem Fahrzeug retten. Die Autobahn musste teilweise in beiden Richtungen voll gesperrt werden, wie es hieß. Die Höhe der Schäden war zunächst nicht bekannt.

VIDEO: Sittensen: Reihe von Unfällen auf der Autobahn 1 (1 Min)

