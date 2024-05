Stand: 24.05.2024 16:02 Uhr Unfall nach Überholmanöver: 71-jähriger Motorradfahrer verletzt

In Ahausen (Landkreis Rotenburg) ist am Donnerstag ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte der 71-Jährige mehrere Fahrzeuge auf einer Kreisstraße überholt. Dabei habe er offenbar einen 18-jährigen Autofahrer übersehen, der vor ihm abbiegen wollte, hieß es. Eine Kollision konnte der Motorradfahrer demnach nicht mehr verhindern. Der 71-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 5.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min