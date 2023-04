Stand: 17.04.2023 08:59 Uhr Unfall in Salzhausen: Ein Toter und ein Schwerverletzter

In Salzhausen (Landkreis Harburg) ist bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nacht auf Sonntag ein 29-jähriger Autofahrer gestorben. Sein 17-jähriger Beifahrer erlitt schwere Verletzungen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach war der 29-Jährige mutmaßlich aufgrund erhöhter Geschwindigkeit mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Danach durchbrach der Wagen nach Angaben der Polizei eine Grundstücksmauer und überschlug sich. Umherfliegende Trümmerteile sollen zwei Gebäude beschädigt haben, erklärten die Beamten. Auch ein Stromverteilerkasten wurde zerstört, weswegen in der gesamten Straße der Strom ausfiel. Die beiden Insassen mussten laut Polizei mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie wurden anschließend von Rettungskräften in unterschiedliche Kliniken gebracht. Dort erlag der Fahrer seinen Verletzungen. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 50.000 Euro.

VIDEO: Unfall in Salzhausen: Autofahrer stirbt im Krankenhaus (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.04.2023 | 16:00 Uhr