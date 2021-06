Stand: 15.06.2021 08:00 Uhr Unfall im Landkreis Harburg: Mann lebensgefährlich verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Helmstorf und Harmstorf im Landkreis Harburg ist am Montagnachmittag ein 54-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Er hatte nach Polizeiangaben in einem dreirädrigen Auto gesessen, das abgeschleppt wurde. Dabei kippte der Wagen aus ungeklärter Ursache, geriet in den Gegenverkehr und stieß mit einem Kleinbus zusammen. Während die drei Insassen des Busses leicht verletzt wurden, musste der Fahrer des Dreiradwagens wiederbelebt und ins Krankenhaus geflogen werden.

