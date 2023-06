Stand: 30.06.2023 09:40 Uhr Unfall bei Verfolgungsfahrt: Zwei Polizisten verletzt

Die Polizei im Landkreis Uelzen hat in der Nacht zu Donnerstag Autodiebe verfolgt. Dabei hatte ein Streifenwagen selbst einen Unfall. Zwei Beamte wurden verletzt, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Unbekannte hatten gegen 1 Uhr in Ebstorf ein Auto gestohlen. Bei dem Wagen handelt es sich offenbar um ein Sammlerstück. Als die Polizei die Diebe stoppen wollte, flüchteten diese mit dem gestohlenen Fahrzeug. Der Wagen wurde schließlich in Holdenstedt (Landkreis Uelzen) sichergestellt. Von den Tätern fehle aber jede Spur, heißt es. Die Polizei in Uelzen bittet um Hinweise.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 29.06.2023 | 06:30 Uhr