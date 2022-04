Unfall bei Bothel: Mutter und zwei Kinder schwer verletzt Stand: 12.04.2022 21:24 Uhr Am frühen Dienstagabend ist eine Frau mit einem Pkw auf der Bundesstraße 440 bei Bothel (Landkreis Rotenburg) schwer verunglückt. Mit an Bord: zwei Kinder im Alter von elf Monaten und drei Jahren.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die 24 Jahre alte Frau mit dem Wagen Richtung Rotenburg/Wümme unterwegs. Gegen 17.49 Uhr kam sie kurz vor einer Tempo-70-Zone auf gerader Strecke nach links von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die Feuerwehr löste nach eigenen Angaben eine Großschadenslage aus. "Dadurch konnten wir allen schnell helfen. Das Unfallbild war sehr heftig", sagte Oliver Große, Ortsbrandmeister von Bothel.

Feuerwehr bietet Ersthelfern Notfallseelsorge an

Ein Rettungswagen transportierten die Frau und eines ihrer Kinder in ein Krankenhaus nach Rotenburg. Der Rettungshubschrauber Christoph 6 brachte das andere Kind in ein Krankenhaus nach Bremen-Mitte. Dass Kinder in dem Auto saßen, habe die Feuerwehr erst am Unfallort erfahren, so der Ortsbrandmeister. Das sei schon eine besondere Situation, die einen mitnehme. "Den Ersthelfern, die hier vor Ort waren, haben wir gleich angeboten, dass wenn sie Probleme bekommen, einen Notfallseelsorger kriegen", so Große.

