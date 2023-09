Stand: 25.09.2023 06:55 Uhr Unfall auf der A1: Reisebus kollidiert mit Lkw und kippt in Graben

Auf der A1 im Landkreis Harburg hat sich in der Nacht zu Montag ein Unfall mit einem Reisebus ereignet. Der 32 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Im Bus saßen laut Polizei keine Fahrgäste. Den Angaben zufolge war der Bus zwischen Hollenstedt und Rade auf einen langsam fahrenden Lkw aufgefahren. Anschließend sei der Bus in den Seitengraben geschleudert und umgekippt, hieß es. Der Lkw sei deshalb so langsam gefahren, weil ein vor ihm fahrender Laster einen technischen Defekt hatte und deshalb ebenfalls sehr langsam war. Beide Lkw-Fahrer waren den Angaben zufolge gemeinsam unterwegs. Die Polizei rechnet damit, dass die Bergungsarbeiten noch bis zum Vormittag dauern. Auf der Strecke in Richtung Hamburg könnte es deshalb zu Staus kommen.

VIDEO: Bus kollidiert mit Lkw - 32-jähriger Fahrer schwer verletzt (25.09.2023) (1 Min)

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.09.2023 | 07:00 Uhr