Unfall auf der A1: Lkw-Fahrer stirbt nach Aufprall

Bei einem Verkehrsunfall auf der A1 ist ein 42-jähriger Lkw-Fahrer am Montagmorgen ums Leben gekommen. Der Mann hatte nach ersten Erkenntnissen wohl zwischen dem Maschener Kreuz und Hamburg-Harburg ein Stauende übersehen und war nahezu ungebremst auf einen anderen, stehenden Lkw aufgefahren. Nach Polizeiangaben verstarb der 42-Jährige noch an der Unfallstelle. Mittlerweile ist eine Fahrspur in Richtung Hamburg wieder freigegeben.

