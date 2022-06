Stand: 15.06.2022 09:21 Uhr Unfall auf A7 am Dreieck Walsrode: Sechs Menschen verletzt

Auf der A7 sind am Mittwochmorgen zwischen Bad Fallingbostel und dem Walsroder Dreieck fünf Fahrzeuge zusammengestoßen. Sechs Menschen wurden bei dem Unfall laut Polizei leicht verletzt. Ursache war demnach, dass ein Autofahrer beim Überholen ein Fahrzeug übersehen hatte und daraufhin zu stark gegenlenkte. Dadurch stieß er mit einem Lkw zusammen - noch drei weitere Fahrzeuge wurden dann in den Unfall verwickelt. Zwei Spuren mussten in Richtung Hannover gesperrt werden.

