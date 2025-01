Stand: 03.01.2025 13:45 Uhr Unfall auf A1-Ausfahrt: Polizei sucht stundenlang nach Autofahrer

Nach einem Unfall auf der Autobahnausfahrt der A1 bei Elsdorf (Landkreis Rotenburg) hat die Polizei eine ganze Nacht lang nach einem geflüchteten Fahrer gesucht. Wie die Polizei mitteilte, sah ein anderer Autofahrer am späten Mittwochabend einen beschädigten Kleinbus auf der Ausfahrt stehen und informierte die Beamten. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fehlte von dem Fahrer des Wagens jede Spur, so ein Polizeisprecher. Die Beamten suchten nach eigenen Angaben sieben Stunden nach dem Unbekannten. Schließlich fanden sie den Mann in der Nähe eines Autohofes in Elsdorf. Der 44-Jährige war nach Angaben der Polizei betrunken und musste seinen Führerschein abgeben. Verletzt sei er nicht gewesen. Wie es zu dem Unfall kam, ist laut Polizei noch unklar.

