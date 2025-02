Stand: 27.02.2025 09:33 Uhr Lüneburg: 39-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

Ein 39-Jähriger ist am Dienstagnachmittag bei Lüneburg mit seinem Auto tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kam der Mann auf der Kreisstraße 37 zwischen Wendisch Evern und Deutsch Evern aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug prallte frontal gegen einen Baum. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen ist der Lüneburger laut Polizei später im Klinikum gestorben. Am Pkw entstand demnach Totalschaden. Die Fahrbahn wurde nach Angaben der Polizei zeitweise gesperrt.

