Auf der A1 im Landkreis Harburg sind am Sonntag bei mehreren Unfällen insgesamt vier Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte sich am Nachmittag zwischen Heidenau und Hollenstedt ein Auto bei einem Unfall überschlagen und war im Seitenraum der Autobahn gelandet. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt. Wegen des Einsatzes sei die Fahrbahn verengt worden, der Verkehr habe sich gestaut, so ein Polizeisprecher. Am Stauende, etwa 500 Meter von der Unfallstelle entfernt, kollidierten kurz darauf ein Motorradfahrer und ein Auto. Der 74-Jährige und ein weiterer Motorradfahrer wurden schwer verletzt. Fünf Fahrzeuge wurden beschädigt. Bereits am Vormittag war in der Gegenrichtung eine 29-Jährige von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen überschlug sich. Die Fahrerin und ihr 18 Jahre alter Beifahrer kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Laut Polizei war die Frau alkoholisiert.

VIDEO: Schwere Unfälle auf der A1 bei Hollenstedt im Landkreis Harburg (1 Min)

In einer früheren Version haben wir geschrieben, dass der Unfall, bei dem die beiden Motorradfahrer schwer verletzt wurden, mit dem Unfall vom Vormittag zusammenhing. Das ist laut Polizei nicht der Fall. Auch war zunächst lediglich von einem verletzten Motorradfahrer die Rede. Wir haben den Text entsprechend angepasst und bitten, die Fehler zu entschuldigen.

