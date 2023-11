Stand: 17.11.2023 15:33 Uhr Unbekannter schlägt Jugendlichen und bedroht ihn mit Revolver

Ein unbekannter Mann soll einen 16-Jährigen in Hittfeld (Landkreis Harburg) an der Bushaltestelle Schillerplatz mit Tritten und Schlägen attackiert und ihn anschließend mit einer Schusswaffe bedroht haben. Laut Polizei schlug der Mann dem Jugendlichen gegen den Kopf und trat ihm gegen die Beine. Er verlangte, der 16-Jährige solle ihm einen gestohlenen Plastikbeutel zurückgeben, den der Jugendliche jedoch gar nicht hatte. Der Mann soll dann mit einem silberfarbenen Revolver gedroht haben. Die Bedrohungssituation war dann offenbar plötzlich vorbei: Der Mann steckte die Waffe den Angaben zufolge ein und begann ein Gespräch mit dem Jugendlichen. Dieser konnte um 20.09 Uhr ungehindert in seinen Bus steigen, während der Mann an der Haltestelle blieb. Die Polizei sucht nach dem etwa 60 Jahre alten Mann. Er soll eine Glatze mit grauen Haarstoppeln an den Schläfen haben, etwa 1,70 Meter groß sein und eine normale Statur haben. Auffällig seien seine schiefen gelben Zähne. Der Mann sei unauffällig gekleidet gewesen und habe Hochdeutsch ohne Akzent gesprochen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (04105) 62 00 entgegen.

