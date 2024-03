Stand: 14.03.2024 10:01 Uhr Unbekannter schießt mit Stahlkugeln auf Gebäude in Ahausen

Ein Unbekannter hat in Ahausen (Landkreis Rotenburg) mit Stahlkugeln auf Fenster und Türen geschossen. Angaben der Polizei zufolge soll er vermutlich eine Zwille oder ein ähnliches Instrument, das lautlos Geschosse feuern kann, verwendet haben. Im Zeitraum zwischen dem 21. Februar und 4. März schoss der unbekannte Täter den Angaben zufolge gegen mehrere Scheiben im Südring in Ahausen. Die etwa erbsengroßen Stahlkugeln hinterließen erheblichen Schaden. Laut Polizei wurden bislang keine Menschen verletzt. Jeder der etwas gesehen hat oder durch Hinweise zur Aufklärung der Taten beitragen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Sottrum unter der Telefonnummer (04264) 83 64 60 zu melden.

