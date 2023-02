Stand: 06.02.2023 18:51 Uhr Unbekannter leitet Propangas in Tiefgarage vom Amtsgericht

In Uelzen ermittelt die Polizei wegen versuchten Herbeiführens einer Explosion. Dort hatte eine unbekannte Person in der Nacht zu Montag mit einem Schlauch Propangas in die Tiefgarage des Amtsgerichts eingeleitet. Eine Explosion gab es laut Polizei nicht, auch wurde niemand verletzt. Der Vorfall sei aber besorgniserregend. Mitarbeitende des Amtsgerichts hatten am Morgen Gasgeruch bemerkt. Sie belüfteten die Tiefgarage und alarmierten die Polizei. Nach ersten Ermittlungen hatten der oder die Täter das Gas durch ein Loch, das in ein Tor der Tiefgarage gebohrt wurde, eingeleitet. Eine Propangasflasche habe die Polizei am Tatort sichergestellt. Das Motiv für die Tat ist noch unklar. Es könne alles sein - von Wut auf die Justiz bis zum Versuch, eine Verhandlung zu verhindern, sagte ein Polizeisprecher. Ermittler werten aktuell die Spuren aus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 07.02.2023 | 06:30 Uhr