Stand: 21.10.2023 15:21 Uhr Unbekannter Fußgänger nachts auf Landstraße angefahren

Ein Fußgänger ist in der Nacht zu Samstag auf einer Landstraße in Grünendeich im Landkreis Stade von einem Auto erfasst worden. Der Mann erlitt dabei tödliche Verletzungen. Ein 19-Jähriger war laut Polizei mit seinem Fahrzeug in Richtung Krummendeich unterwegs, als der Unbekannte von links auf die Straße trat. Der junge Autofahrer habe demnach nicht mehr bremsen oder ausweichen können. Anwohner eilten zur Unfallstelle und leisteten Erste Hilfe. Auch Rettungsdienst und Notarzt waren vor Ort - konnten dem Unbekannten aber nicht mehr helfen. Der Verletzte starb noch an der Unfallstelle. Der 19-jährige Autofahrer erlitt einen Schock.

Die Polizei beschreibt das Unfallopfer wie folgt: männlich, etwa 35 bis 45 Jahre alt und von hagerer Figur. Der Mann trug längere braune Haare und war mit schwarzer Jacke und Hose sowie weißen Schuhen, einem hellen Shirt und einem dunklen Pullover bekleidet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Unfallopfer kennen, die den Unfall beobachtet haben oder den unbekannten Fußgänger vor dem Unfall an der L 111 gesehen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (04141) 10 22 15 bei der Polizei in Stade zu melden.

