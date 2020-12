Stand: 19.12.2020 14:42 Uhr Unbekannter Autofahrer rast in Scheune und flüchtet zu Fuß

In der Nacht zu Sonnabend hat ein Autofahrer in Hammah (Landkreis Stade) einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Polizei verlor der oder die Unbekannte gegen 1.30 Uhr aus unklarer Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr gegen eine Scheune. Durch die Wucht des Aufpralls wurden ein Wohnmobil und ein Anhänger, die in der Scheune standen, beschädigt. Der Schaden wird auf mehr als 50.000 Euro geschätzt. Der Fahrer des Unfallwagens flüchtete zu Fuß. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfall und zu dem Fahrer machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (041 41) 10 215 entgegen.

