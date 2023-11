Stand: 08.11.2023 21:58 Uhr Unbekannte zerstören Verkehrsschilder im Großraum Drochtersen

Die Polizei Drochtersen (Landkreis Stade) sucht unbekannte Täter, die in zwei aufeinanderfolgenden Nächten diverse Verkehrszeichen beschädigt haben. Den Angaben zufolge waren die Unbekannten in der Nacht von Montag auf Dienstag sowie Dienstag auf Mittwoch im Raum Drochtersen unterwegs. Unter anderem in Groß Sterneberg, Stadermoor und Bützflethermoor haben sie Schilder umgeknickt, weggedreht und mit schwarzen Punkten besprüht. Teilweise seien die Schilder für den Verkehr nicht mehr erkennbar gewesen, so die Polizei. Der Schaden wird demnach auf etwa 11.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04143) 912 340 bei der Polizei zu melden.

