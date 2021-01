Stand: 25.01.2021 07:51 Uhr Unbekannte stoppen und demolieren Auto auf A1 bei Sottrum

Unbekannte haben am Sonntagabend ein Auto auf der A1 ausgebremst und beschädigt. Laut Polizei kesselten mindestens fünf Fahrzeuge den Kleinwagen bei Sottrum im Landkreis Rotenburg ein und brachten ihn mitten auf der Autobahn zum Stillstand. Das hätten Zeugen ausgesagt, so die Beamten. Dann hätten die Insassen aus den Fahrzeugen mit Faustschlägen mehrere Fensterscheiben des ausgebremsten Wagens zertrümmert. Dessen Insassen gaben an, dass sie seit Hamburg verfolgt worden waren. Zuvor soll es einen Streit gegeben haben. Der Auslöser ist nicht bekannt. Die Autobahnpolizei konnte die drei Insassen des beschädigten Wagens schließlich auf dem Gelände der Rastanlage Grundbergsee Nord antreffen. Die Beamten suchen nun Zeugen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 25.01.2021 | 07:30 Uhr