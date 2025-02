Stand: 19.02.2025 17:28 Uhr Unbekannte stehlen 100 Kilogramm schwere Schiffsschraube

Unbekannte haben eine Schiffsschraube aus Messing vom Gelände des Leuchtturm-Museum in Hollern-Twielenfleth (Landkreis Stade) gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Schraube zwischen Mittwochmorgen und Freitagmorgen entwendet. Die etwa 100 Kilogramm schwere Schraube war eines von mehreren Ausstellungsstücken auf dem Gelände des kleinen Museums. Der Schaden werde auf 1.500 Euro geschätzt, so die Polizei. Ihren Angaben nach müssen die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug oder einem Anhänger am Tatort gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei Steinkirchen unter der Telefonnummer (04142) 89 81 30 entgegen.

