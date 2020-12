Stand: 28.12.2020 08:42 Uhr Unbekannte sprühen riesiges Graffiti auf Polizeistation

Als Objekt für Graffitis haben sich unbekannte Täter ausgerechnet die Polizeistation in Fredenbeck (Landkreis Stade) ausgesucht. An dem Gebäude sowie an der Außenfassade der Geestlandhalle wurden mehrere Schmierereien hinterlassen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere tausend Euro. Die Ermittler gehen davon aus, dass der oder die Täter zwischen dem ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag aktiv wurden. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (04149) 93 35 10 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 28.12.2020 | 13:30 Uhr