Stand: 01.10.2021 07:59 Uhr Stade: Unbekannte sprengen Geldautomaten

Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen in Stade einen Geldautomaten gesprengt. Anwohner hatten nach ersten Informationen der Polizei Explosionsgeräusche gehört. Die Beamten seien noch vor Ort, um zu ermitteln, hieß es am Morgen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

