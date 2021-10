Stand: 06.10.2021 08:05 Uhr Unbekannte sprengen Geldautomaten in Ramelsloh

Unbekannte haben im Landkreis Harburg einen Geldautomaten gesprengt. Wie viel Geld sie erbeuten konnten und wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. Laut Polizei wurden Anwohner in der Nacht zu Mittwoch durch einen lauten Knall geweckt. Es sei ein dunkles Auto mit mehreren Insassen beobachtet worden, das auf die Autobahn fuhr, während aus dem Vorraum der Bank Rauch aufstieg. Bereits am Freitag hatte eine Gruppe in Stade einen Geldautomaten explodieren lassen. Dort sprach die Polizei von einem Schaden in Höhe von 50.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 06.10.2021 | 07:30 Uhr