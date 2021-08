Stand: 04.08.2021 09:16 Uhr Unbekannte setzen Sporthalle in Rotenburg unter Wasser

Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Personen in die Sporthalle des Ratsgymnasiums in Rotenburg eingedrungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Vorfall habe sich demnach in der Nacht von Freitag auf Sonnabend zugetragen. Laut Landkreis seien die Unbekannten über eingeschlagene Oberlichter eingedrungen. Sie hätten Sanitärbereiche zerstört und Teile des Komplexes unter Wasser gesetzt. Der Schaden betrage mindestens 130.000 Euro. Ein Hallenbereich seien bis auf Weiteres nicht nutzbar. Die Sportvereine würden informiert. Die Polizei sucht derweil Zeugen für die Straftat. Der Landkreis setzt hier eine Belohnung von 1.000 Euro für Hinweise auf die Täter aus.

