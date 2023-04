Stand: 08.04.2023 12:01 Uhr Unbekannte reißen Zigarettenautomat von Wand und brechen ihn auf

Unbekannte haben zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in Aspe in der Gemeinde Kutenholz (Landkreis Stade) einen Zigarettenautomaten von einer Gebäudewand abgerissen. Laut Polizei transportierten die Täter den Automaten anschließend mit einem Fahrzeug in ein Waldstück zwischen Aspe und Wedel. Dort brachen sie den Zigarettenautomaten auf und entwendeten Bargeld sowie Zigarettenschachteln. Nach Angaben der Polizei fand eine Spaziergängerin den Automaten später im Wald. Insgesamt entstand ein Schaden von mehr als 2.000 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Fredenbeck unter der Telefonnummer (04149) 93 35 10 entgegen.

