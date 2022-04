Unbekannte legen Steine auf Bahngleise - ICE beschädigt Stand: 27.04.2022 16:29 Uhr Nach einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr in Winsen bittet die Bundespolizeiinspektion Bremen um Zeugenhinweise. Unbekannte hatten Steine auf die Bahngleise gelegt.

Der Vorfall ereignete sich demnach am Dienstagabend auf der Strecke zwischen Lüneburg und Hamburg. Die Täter legten in Winsen (Luhe) Schottersteine auf die Gleise und verursachten so eine einstündige Sperrung der Strecke. Nach Angaben der Bundespolizei wurden bei dem gefährlichen Vorfall am Dienstagabend die Seitenscheibe eines ICE der Deutschen Bahn beschädigt - vermutlich durch den wegplatzenden Schotter. Auch die Räder eines Metronom-Zugs wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Steine wurden demnach auf einer Strecke von 500 Metern an mehreren Stellen auf die Schienen.

Polizei sucht Zeugen

Auf einer Straßenbrücke sollen Kinder beim Überfahren der Steine zugesehen haben. Es sei aber unklar, ob sie auch für das Auflegen verantwortlich seien, so die Polizei. Zeugen können sich bei der Bundespolizeiinspektion Bremen unter (0421) 162995 melden.

