Stand: 08.11.2024 12:36 Uhr Unbekannte stehlen 50 Kilo Forellen aus Fischteich

In der Samtgemeinde Horneburg im Landkreis Stade ist es in zu einem kuriosen Diebstahl gekommen. Mitten in der Nacht fischte jemand hunderte Forellen aus einem Teich. Nach Polizeiangaben hatte der Dieb den Zaun eines Zuchtbetriebs durchgeschnitten und war so auf das Gelände gelangt. Mit einem Kescher holte er demnach anschließend die Tiere aus dem Teich und nahm sie mit. Den Schaden des Diebstahls, der sich in der Nacht von Freitag auf Samstag, 2. November zwischen 2 und 4 Uhr ereignete, schätzt die Polizei auf 400 Euro. Die Beamten gehen davon aus, dass der Täter sein passendes Fahrzeug in der Nähe geparkt hat. Die Polizeiinspektion Stade sucht Zeugen.

Weitere Informationen Vierhöfen: Dieb klaut Hunderte Kilo Forellen aus Angelteich Die Polizei hat bereits einen Verdacht. Damit konfrontiert, geriet der Mann so in Rage, dass er in Gewahrsam kam. mehr

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.11.2024 | 12:00 Uhr