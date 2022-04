Stand: 09.04.2022 19:07 Uhr Unbekannte entwenden hochwertiges Reitpferd in Buxtehude

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonnabend in Buxtehude aus einem dortigen Reitstall ein hochwertiges Reitpferd entwendet. Die Familie des Reitstallbesitzers war gegen 2 Uhr durch laute Geräusche aus dem nebenliegenden Stall wach geworden, teilte die Polizei Stade am Sonnabend mit. Drei Pferde liefen demzufolge im Stall frei umher, ein viertes Pferd war verschwunden. Dabei handelt es sich nach Polizeiangaben um einen preisgekrönten schwarz-braunen Hannoveraner mit weißen Fesseln. Der Wert des Hengstes beläuft sich nach Angaben des Besitzers auf rund 100.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04161) 647 115 beim Buxtehude Polizeikommissariat zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 11.04.2022 | 06:30 Uhr