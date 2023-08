Stand: 22.08.2023 11:58 Uhr Unbekannte entwenden Bauwagen - Zeugen gesucht

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende einen Bauwagen aus einem Schrebergartengebiet am Güterbahnhof in Stade gestohlen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei dem grauen fünf Meter langen Bauwagen handelt es sich den Angaben zufolge um einen Einachsanhänger mit Außenwänden aus Riffelblech. Er habe einen Wert von rund 1.000 Euro. Laut Polizei wurde er vermutlich mit einem entsprechenden Zugfahrzeug abtransportiert. Wer Hinweise auf den oder die Diebe und den Verbleib des Bauwagens geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Stade unter der Telefonnummer (04141) 10 22 15 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 22.08.2023 | 13:30 Uhr