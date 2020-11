Stand: 16.11.2020 16:45 Uhr Unbekannte entsorgen 250 Liter Altöl an Bahndamm bei Dollern

Unbekannte haben bei Dollern im Landkreis Stade etwa 250 Liter Altöl in einem Landschaftsschutzgebiet hinterlassen. Nach Angaben eines Polizeisprechers entdeckte ein Passant die Fässer am Wochenende an einem Bahndamm und alarmierte die Beamten. Einige Liter Öl waren bereits ausgelaufen. Die Polizei und der Landkreis haben Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Abfallgesetz eingeleitet. Dem Verursacher droht eine Geldstrafe im vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04163) 82 89 50 zu melden.

