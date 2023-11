Stand: 08.11.2023 08:49 Uhr Unbekannte demontieren 100 Kilo schwere Bronze-Sau in Lüneburg

Unbekannte haben eine 100 Kilogramm schwere Bronze-Sau in der Lüneburger Fußgängerzone gewaltsam abmontiert. Anschließend legten sie die Skulptur am Sonntagmorgen vor dem Rathaus ab. Das teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Nun befindet sich die Figur bei der Polizei. Die Stadt will sie aber so schnell wie möglich reparieren und wieder aufstellen, heißt es. Das könne mehrere Wochen dauern. Jörg-Dieter Silex, Bereichsleiter für Straßen- und Brückenbau bei der Stadt Lüneburg, vermutet, dass die Täter die Bronzefigur mit einem Brecheisen herausgehebelt haben. Die Hufe seien aufgebrochen und auf dem Granitsockel seien Einkerbungen. Die Skulptur war erst im Juli aufgestellt worden. Sie soll an die Sage erinnern, wie die Lüneburger vor mehr als 1.000 Jahren durch eine angeschossene Wildsau auf ihre Solequelle gestoßen sind.

