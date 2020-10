Stand: 06.10.2020 11:29 Uhr Unbekannte demolieren Autos am Bahnhof Eschede

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag am Bahnhof in Eschede (Landkreis Celle) mehrere Autos massiv beschädigt. An einem Wagen wurde eine Scheibe eingeschlagen und das Handschuhfach durchwühlt, sagte eine Polizeisprecherin NDR 1 Niedersachsen. Derzeit sei noch unklar, ob etwas gestohlen wurde. Bei einem zweiten Auto zerstachen die Täter alle vier Reifen, bei einem dritten schlugen sie ebenfalls eine Scheibe ein. Die Polizei sucht Zeugen.

