Stand: 24.03.2021 14:50 Uhr Unbekannte Substanz im Brief: Jobcenter-Mitarbeiter in Angst

Ein verschlossener Briefumschlag mit einer pulverartigen Substanz hat am Mittwochvormittag Mitarbeiter des Job-Centers in Buchholz in der Nordheide in Angst versetzt. Die zur Hilfe gerufene Polizei verständigte zwei Experten des Landeskriminalamtes, die das Pulver in dem Umschlag als Kaffee analysierten. Rund 60 Feuerwehrleute sicherten den Bereich um das Jobcenter, Rettungswagen und weitere Polizeibeamte waren im Einsatz. Mittlerweile sind die Job-Center-Mitarbeiter wieder an ihre Arbeitsplätze zurück gekehrt. Von wem der Umschlag kam, ist noch nicht bekannt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 24.03.2021 | 14:30 Uhr