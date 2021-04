Umzug mit Konzertflügel: Kran hebt Instrument übers Haus Stand: 06.04.2021 15:44 Uhr Wer in eine andere Wohnung zieht, hat oft mit einem sperrigen Bett oder Sofa zu kämpfen. Bei Antje Bendler aus Stade ließ sich der Plan, ihren Flügel mitzunehmen, nur durch einen 50-Tonnen-Kran lösen.

"Meine Eltern haben mir den zum 21. Geburtstag geschenkt - ich kann mich im Leben nicht davon trennen", sagt Antje Bendler im Gespräch mit NDR Niedersachsen über ihren Flügel. Deshalb stand für die Pianistin und Musiklehrerin aus Stade fest, dass ein Umzug nur mit ihrem Instrument infrage kommt. Am Dienstag hob der Kran ihren 450 Kilogramm schweren Konzertflügel über das alte Pfarrhaus an der St. Cosmae-Nicolai-Kirche, in dem ihre neue Wohnung liegt. Für Bendler bange Minuten, die sie musizierend mit drei Kollegen bewältigte. Das Quartett stimmte dazu den Jazz-Klassiker "Fly me to the moon" an. Einen Film vom Umzug in Stade zeigt "Hallo Niedersachsen" heute ab 19.30 Uhr.

Hebebühne reicht nicht hoch genug

Der ursprüngliche Plan, den Flügel mithilfe einer Hebebühne durchs Fenster ins Obergeschoss in die neue Wohnung zu heben, scheiterte an der Höhe. Die Bühne reicht nur bis auf vier Meter, der Flügel musste aber 4,30 Meter angehoben werden. So blieb nur der Kran. Der hievte das schwere Instrument auf die Dachterrasse des Gebäudes, von der Flügeltüren in das neue Musikzimmer führen. Um dort keine böse Überraschung zu erleben, hatte die Musikerin die Decken beziehungsweise den Boden des unter Denkmalschutz stehenden Pfarrhauses vorher von einem Statiker begutachten lassen.

Umzug mit Blockflöte waren günstiger gewesen

Die Kosten für den Umzug des Flügels: rund 2.500 Euro. "Das ist der Preis, wenn man sich als Kind eben nicht für Blockflöte entschieden hat", sagt Antje Bendler.

