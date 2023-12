Stand: 15.12.2023 12:24 Uhr Umweltschützer kritisieren Stades neuen Energiehafen

Nach einjähriger Bauzeit ist im Stader Seehafen ein neues Hafenbecken mit einem Anleger für eine schwimmende LNG-Importanlage fertiggestellt worden. Niedersachsens landeseigene Hafengesellschaft N-Ports hat nach eigenen Angaben für den Bau des Anlegers 300 Millionen Euro investiert. Bevor das Spezialschiff "Transgas Force" an dem neuen Liegeplatz festmacht, werden am Sonnabend zur Einweihung Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) und Umweltminister Christian Meyer (Grüne) sowie der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium Stefan Wenzel (Grüne) auf Deutschlands derzeit größter Hafenbaustelle erwartet. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und die Deutsche Umwelthilfe haben Widerspruch gegen das landseitige LNG-Terminal eingelegt. Es soll ab 2027 das Terminalschiff "Transgas Force" ablösen. Der BUND und die Deutsche Umwelthilfe kritisierten am Vortag der Hafeneinweihung in einer gemeinsamen Erklärung insbesondere die lange Laufzeit der Genehmigung des landseitigen LNG-Terminals bis 2043. Dadurch bleibe die Abhängigkeit von fossilen Energien bestehen.

